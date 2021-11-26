Turgutlu’da torbacı operasyonu: 2 tutuklama

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzerlerinde satışa ve kullanıma hazır uyuşturucu madde bulunan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemce tutuklandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma kapsamında 2 torbacı yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde 5 fişek metamfetamin, 2 fişek sentetik kannabionid ve 1 fişek esrar maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.D. (34) ve Y.B. (26) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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