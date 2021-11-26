Başkan Ergün, MHP heyetini ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından hazırlanan ‘Adım Adım 2023İl İl Anadolu’ programı kapsamında Manisa’ya gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK üyeleri ve partililerin yer aldığı heyeti makamında ağırladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı koordinesinde hazırlanan ‘Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ programı, Manisa’da düzenlenecek. Bu program öncesinde Manisa’ya gelen heyet, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kurmayları ile birlikte MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK Üyeleri Deniz Depboylu, Mustafa Aksoy, Burak Pehlivan, Mehmet Ödevli, Oğuz Akarfırat, MHP İl Başkanı Murat Öner, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre Belediyesi Meclis Üyesi Cemal Kutlar, Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi Engin Altun, KAÇEP İl Komisyon Başkanı Neşe Töz, İl ve İlçe Yöneticilerini; hizmet binası girişinde karşıladı.



"Üretken belediyecilik anlayışımızla hizmetleri sürdürüyoruz"

‘Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ programı kapsamında Manisa’ya gelen heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ergün, “3 dönemdir Milliyetçi Hareket Partisi’nin bayrağını Manisa’da parti teşkilatlarımız ile birlikte taşıyoruz. Bizlere güvenerek oyunu veren tüm vatandaşlarımıza Allah razı olsun diyoruz. Buna layık olmak için çalışıyoruz. Mali disiplinimizle, hesap verebilir bir anlayışla, üretken belediyecilik anlayışıyla bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Tabi ki önümüzdeki ilk hedefimiz 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleridir. Ondan sonraki süreçte de belediye seçimleri olacaktır. Biz işimizi yapıyoruz. Önemli olan bu birlikteliği daimi kılabilmek, kendimizi iyi anlatabilmemiz, yaptıklarımızı sahada iyi bir şekilde anlatabilmektir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir kez daha Manisa’ya gelmiş olduğunuzdan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum” diye konuştu. Konuşmasının ardından Başkan Ergün, Manisa’da devam eden projeler ve hayata geçirilecek yatırımlar hakkında MHP heyetini bilgilendirdi.



"Dur durak bilmeden çalışacağız"

MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay da ziyarette yaptığı konuşmasında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Manisa’da çok büyük hizmetler yaptığını dile getirdi. Akçay, ‘Adım Adım 2023 İl İl Anadolu’ programı kapsamında yaklaşık 70 ili ziyaret ettiklerini belirterek, “Gerçekten ziyarette bulunduğumuz illerde halkımızın ilgi alakası ve teveccühü bizleri mutlu ediyor. Bu süreçte dur durak bilmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz, bizlere dur durak yok” dedi.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, konuklarına Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile hazırlanan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik kitap serisi ve fincan takımı hediye etti. Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle ziyaret son buldu.

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