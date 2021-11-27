Manisa'da terör operasyonu: 6 gözaltı



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde, PKK/KCK´ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu´nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde PKK/KCK´ya yönelik dün sabah operasyon düzenledi. Silahlı terör örgütüne üye oldukları, örgütün propagandasını yaptıkları ve suçu ve suçluyu övdükleri belirtilen C.Ö., M.S., H.E., F.E., M.D., ve M.G. gözaltına alındı. F.T.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çoğu inşaatlarda çalışan ve aralarında işsiz olanların da bulunduğu belirlenen şüphelilerin evlerindeki aramalarda, dijital materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve malzemeler ile 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-11-27 14:20:10



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