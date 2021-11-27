Akhisarspor - Şanlıurfaspor: 2-2

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Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Alpaslan Şen (xx), Zafer (xx), Gayretli (xx), Metin Yalçın (xx)

AKHİSARSPOR: Halil (xx) Furkan (x) (Dk. 79 Yusuf x), Semih (x), İbrahim (xx) (Dk. 78 İlke x), Kemal (x) (Dk. 46 Serkan Sefil x), Göksu (xx), Serkan Özbakan (xx), Mert (xx), Cihat (xx), Halil İbrahim (x) (Dk. 46 Oğuzcan x), Bertuğ (xx)

ŞANLIURFASPOR: Murat (xx) Kemalcan (xxx), Erkan (xx), Şiyar (xxx), Şerif (x) (Dk. 38 Raşit x), Behlül (x) (Dk. 81 Devrim), Muhammet Enes (x) (Dk. 46 Yasin xx), Burak (xx) (Dk. 81 Caner), Ferhat (xx), Mustafa (xx), Özgürcan (x) (Dk. 34 Miray x)

GOLLER: Dk. 51 ve Dk. 83 Serkan Sefil (Akhisarspor) Dk. 24 Şiyar, Dk. 72 Yasin (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Kemal, Furkan, İbrahim, Semih (Akhisarspor), Burak, Yasin, Devrim (Şanlıurfaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 28 Erkan (Şanlıurfaspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'a 3-0 yenilen Akhisarspor evinde Şanlıurfaspor'la berabere kaldı: 2-2. Konuk Şanlıurfaspor maçın 24'üncü dakikasında Şiyar'ın ayağından golü buldu: 0-1. Şanlıurfaspor'da Erkan 28'inci dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıyı yenik tamamlayan Akhisarspor 51'inci dakikada Serkan Sefil'le tabelayı eşitledi: 1-1. Şanlıurfaspor 72'de Yasin'le bir kez dana öne geçti: 1-2. Ancak Serkan Sefil 83'üncü dakikada sahneye çıkarak attığı golle Akhisarspor'u yenilgiden kurtardı: 2-2.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-11-27 15:06:41



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