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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre Belediyesi filede şampiyon

İHA

Yunusemre Belediyesi filede şampiyon

Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 5. Manisa Atatürk Veteranlar Voleybol Şampiyonası, ödül töreninin ardından son buldu. Şampiyonada mücadele eden Yunusemre Belediyespor, +37 Yaş Kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.
Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Manisa Atatürk Veteranlar Voleybol Şampiyonası, Çok Amaçlı Spor Salonu’nda oynanan final müsabakalarının ardından tamamlandı. 21 takımın katıldığı şampiyonada Kadınlar +37 Yaş Üstü kategorisinde mücadele eden Yunusemre Belediyespor, turnuvada tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Yunusemre Belediyesporlu voleybolcular, şampiyonluk kupasını ve madalyalarını Kulüp Başkanı Arif Alkan’ın elinden aldı. Yunusemre’de başarılı oyuncu Seda Çarıkçı da en iyi centilmen oyuncu (fair play) seçildi.
Şampiyonada dereceye giren takımlar şöyle;
Kadınlar 31+ Yaşta: İzmir BAL Veteranlar birinci, İzmit Nikomedya ikinci, Manisa İl Gençlik üçüncü, Efsane Veteranlar dördüncü. 37+ Yaşta: Yunusemre Belediyespor birinci, Muğla Milas Belediye ikinci, Manisa İl Gençlik üçüncü, Muğla Veteranlar dördüncü.
Erkekler 35+ Yaşta: İstanbul Büyükdere birinci, İzmir Dukasim ikinci, İzmir Karma Voley üçüncü, Salihli Belediye Veteranlar dördüncü. 45+ Yaşta: İstanbul Büyükdere birinci, İzmir 9 Eylül ikinci, Bursa Veteranlar üçüncü, İstanbul Çengelköy dördüncü. 50+ Yaşta: İzmir 9 Eylül Veteranlar birinci.

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