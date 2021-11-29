Manisa'da 2 PKK'lı tutuklandı

Manisa'da yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında 3 gün önce gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde PKK/KCK'ya yönelik 26 Kasım'da operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiden 6'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel içerikli dökümanlar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve malzemeler ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terör örgütünün propagandasını yapma' ile 'Suç ve suçluyu övme' suçundan haklarında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.Ö., M.S., H.E., F.E., M.D. ve M.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.S. yaşının küçük olması sebebiyle emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli ise bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, F.E. ve H.E. savcılık kararıyla serbest kaldı. Şüphelilerden C.Ö. ve M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen F.T.’nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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