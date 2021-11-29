Manisa'daki terör örgütü operasyonunda 2 tutuklama



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde PKK/KCK'ya yönelik, dün sabah operasyon düzenledi. Silahlı terör örgütüne üye oldukları, suçu ve suçluyu övdükleri, örgütün propagandasını yaptıkları suçlamasıyla C.Ö., M.S., H.E., F.E., M.D., ve M.G. gözaltına alındı. F.T.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Çoğu inşaatlarda çalışan ve aralarında işsiz olanların da bulunduğu belirlenen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve malzemeler ile 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerden M.S., polisteki işlemlerinin ardından suç tarihinde yaşının küçük olması nedeniyle serbest bırakıldı. Bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden C.Ö. ve M.S. tutuklanırken, M.G. adli kontrol şartıyla, F.E. ve H.E. ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-11-29 20:10:14



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