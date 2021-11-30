Karafil: “Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karafil: “Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır"

İHA

Karafil: “Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır"

2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 1 Aralık 2021 sosyal tarafların katılımıyla yapılacak. İlk görüşme öncesi üç işçi konfederasyonu adına ortak bir bildiri yayımlayan HAKİŞ Manisa İl Başkanı Turan Karafil, "Asgari ücret insanca yaşamaya yetecek ücret olmalıdır" dedi.
TÜRKİŞ, HAKİŞ ve DİSK asgari ücret görüşmeleri öncesi ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamayı yapan HAKİŞ Manisa İl Başkanı Turan Karafil, "Üç işçi konfederasyonu 'insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi taleplerini bir araya gelerek ortaklaştırmıştır. Özellikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel sorunu olan asgari ücretin, belirlediğimiz ve savunduğumuz ilkeler doğrultusunda karara bağlanması büyük önem taşımaktadır. Ücretli çalışanların yarıya yakını asgari ücret ve civarında bir gelir elde etmektedir. Sosyal güvenlik primine esas ortalama kazanç da asgari ücretin biraz üzerindedir. Asgari ücret belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Sadece asgari ücret alanlar değil; asgari geçim indirimi, işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, engelli ve yaşlılık aylığı ile bakım yardımı, genel sağlık sigortası, bireysel emeklilik, sosyal güvenlik borçlanması, sosyal güvenlik alt ve üst primlerinin belirlenmesi gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Ekonomide özellikle son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağanüstü dalgalanma ve başta gıda ve kira olmak üzere temel mal ve hizmet fiyatlarında görülen artışlar, emeğinden başka hiçbir geliri olmayan ücretli çalışanların satın alma gücünü geriletmiştir. Bu nedenle, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin, ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak, insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gereği ortak düşüncemizdir." dedi.

"Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir"
Asgari ücretin, emeğe gösterilen saygının bir ölçüsü olduğunu kaydeden Karafil, "Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, gelir dağılımında adaleti ve iyileştirmeyi temel alan, refahın geniş kitlelere yayılmasını amaçlayan bir yaklaşımla tespit edilmesi toplumsal huzur ve iş barışının sağlanması için gereklidir. Üç İşçi Konfederasyonu 'Aileleri ile birlikte insan onuruna yaraşır bir asgari ücret' belirlenmesi taleplerini yineleyerek bir kez daha bir araya gelmiştir. Anayasamız devlete 'Çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alma' görevi vermektedir. Ayrıca, asgari ücretin tespitinde 'Çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur' denilmektedir. Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir. İşçinin ailesiyle birlikte insanca yaşamasını sağlayacak gelirdir. Asgari ücretin belirlenmesi müzakerelerinde göz önünde tutulması gereken öncelikli husus, çalışanların karşı karşıya bulundukları geçim koşullarıdır. Çalışanlar, yaşanılan ekonomik sıkıntıların nedeni değil mağdurudur ve 'ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum' gerekçesiyle asgari ücretin düşük belirlenmesi kabul edilemez. Ülkemizdeki asgari ücret düzeyi AB üyesi tüm ülkelerin gerisine düşmüştür. Küresel pazarlar ile rekabet edebilmek adına emek kesiminin talepleri görmezden gelinmemelidir. Türkiye’nin rekabet şartlarını düşük ücret politikasıyla sağlamak doğrultusunda bir anlayışı olmamalıdır." diye konuştu.

"Ücretlilerin vergi yükleri ağır"
"Bugün ücretliler üzerinde dayanılmaz boyutlarda vergi yükleri bulunmaktadır." diyerek açıklamasına devam eden Karafil, "Türkiye’de gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğu ücret geliri elde edenlerdir. Kaldı ki, hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden hem dolaylı olarak mal ve hizmet alımında yapılan zorunlu ihtiyaç harcamalarından dolayı günlük yaşantısının her aşamasında vergiye maruz kalınmaktadır. Ücretli çalışanların net ücreti, vergi dilimlerindeki artışlar nedeniyle ilerleyen aylarda düşmektedir. Asgari ücret alan işçiler bile yılın son dört ayında eksik ücret almak durumunda kalmaktadır. Asgari ücrette gelir vergisi nedeniyle meydana gelen gerilemenin telafi edilmesi uygulaması, sadece asgari ücretle çalışan bekâr işçiler için geçerlidir. Evli, üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi yılbaşında elde ettiği ücret düzeyini yılsonunda alamamaktadır. Bu işçinin yılın toplamı itibariyle kaybı devam etmektedir. Mevcut bu uygulamayla aile korunmamaktadır. Ücretli çalışanlar için vergi matrahı farklılaştırılmalıdır. 2002 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 17,1 katı iken, günümüzde 6,7 katına gerilemiştir. Tüm ücret gelirlerinde, asgari ücrete denk gelen kısmına kadar olan tutarın vergi dışı bırakılması yönünde sosyal taraflar arasında görüş birliği oluşmasına rağmen şimdiye kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. İşverenin sosyal güvenlik primi düşürülmesine ve buradan doğan milyarlarca liralık gelir kaybı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Ancak işçilerin sosyal güvenlik priminde bir indirim yapılmamıştır. Sosyal devletin koruyucu vasfı öncelikle düşük gelirli olan ücretli çalışanlar için olmalıdır." şeklinde konuştu.

"İnsan onuruna yakışmalı"
Karafil, bu çerçevede; işçi temsilcilerinin, “insan onuruna yakışır” bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için, komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri de şu şekilde açıkladı: "Asgari ücretin saptanmasında Anayasa’da yer alan geçim şartları yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir. Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir. Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır. Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir. Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır. Asgari ücret ile bağlantılı olarak ve günümüz ekonomik koşullarını da dikkate alarak; İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri bir destek işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır. Sosyal Devlet ilkesi gereği memurlara çalışmayan eş için ödenen aile yardımı işçiler için de uygulamaya konulmalıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı ve asgari ücret teşviki sadece sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için uygulanmalıdır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Anten tamiri için çıktığı beşinci kattan düştü Manisa'nın Soma ilçesinde bir apartmanın beşinci katından havalandırma boşluğuna düşen adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Anten tamiri için çıktığı beşinci kattan ...
Yaşanabilir bir dünya için toplandılar Manisa CBÜ ev sahipliğinde ‘Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Biyoekonomi Çalıştayı’ Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç: “Gerek sanayi gerek çevre gerekse bizim kullanım alışkanlıklarımıza bağlı olarak bıraktığımız izlerle ileriye dönük kaliteli bir mirası bırakamıyoruz”
YEREL HABERLER Yaşanabilir bir dünya için toplandılar Manisa CBÜ ev ...
Çimento mikser kamyonu yoldan çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çimento mikser kamyonu yoldan çıktı: 1 yaralı
Okul Sporları Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Okul Sporları Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği ...
Manisa'da kaçak alkol operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da kaçak alkol operasyonu
Soma'da fırtına çatıyı uçurdu
YEREL HABERLER Soma'da fırtına çatıyı uçurdu
Manisa'da kısa süreli dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Manisa'da kısa süreli dolu etkili oldu
Yunusemreli güreşçiler İzmir'den başarıyla döndü
YEREL HABERLER Yunusemreli güreşçiler İzmir'den başarıyla döndü
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü Çocuğun yüzünde kalıcı hasar olabileceği öğrenildi
YEREL HABERLER Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden ...
Manisa’da Okul Sporları Kros İl Birinciliği yapıldı
YEREL HABERLER Manisa’da Okul Sporları Kros İl Birinciliği yapıldı
Manisa’da Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Manisa’da Okul Sporları Genç Erkekler Futbol İl ...
Alaşehirli öğrencilerden Elazığ'a üzüm hediyesi
YEREL HABERLER Alaşehirli öğrencilerden Elazığ'a üzüm hediyesi
Şiddetli fırtına seyir halindeki tırı devirdi
YEREL HABERLER Şiddetli fırtına seyir halindeki tırı devirdi
Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Traktör üzerinden savrulan yaşlı adam yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Traktör üzerinden savrulan yaşlı adam yaşamını ...
Şirkete ait para, çek ve senetlerle ortadan kaybolan TIR şoförü tutuklandı
YEREL HABERLER Şirkete ait para, çek ve senetlerle ortadan kaybolan ...
Manisa'daki terör örgütü operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Manisa'daki terör örgütü operasyonunda 2 tutuklama
Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER Gaybubet evinde yakalanan FETÖ şüphelileri adliyede ...
Manisa'da 2 PKK'lı tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da 2 PKK'lı tutuklandı
Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar kaldırıldı
YEREL HABERLER Fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar kaldırıldı
Yunusemre Belediyesi filede şampiyon
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi filede şampiyon
Turgutlu Belediyesinden devrilen ağaçlara hızlı müdahale
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden devrilen ağaçlara hızlı ...
MASKİ sağanak yağış ve fırtınaya karşı teyakkuzda
YEREL HABERLER MASKİ sağanak yağış ve fırtınaya karşı teyakkuzda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.