Yunusemre Belediyesi parklara yenileme

Yunusemre Belediyesi, Akmescit Mahallesi 4103 Sokaktaki parkın oyun grubunu yeniledi.

İlçe genelinde yıpranan ve zarar gören park ve oyun grupları Yunusemre Belediyesi tarafından yenileniyor. Belirli bir program dahilinde devam edilen çalışmalar kapsamında Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Akmescit Mahallesi 4103 sokakta bulunan park ve oyun grubu yenilendi. Yapılan çalışma bölgede yaşayan vatandaşları sevindirirken Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçe genelindeki park ve oyun gruplarında yenileme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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