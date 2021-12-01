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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TDV Kadın Kolları engellileri unutmadı

İHA

TDV Kadın Kolları engellileri unutmadı

Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinleri kapsamında temin edilen akülü tekerlekli sandalye bir engelliye hediye edilmek üzere Manisa Bedensel Engelliler Derneğine bağışlandı.
Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları engelli bir vatandaşa hediye edilmek üzere Manisa Bedensel Engelliler Derneği'ne akülü tekerlekli sandalye hediye etti. İhtiyacı olan bir engelli vatandaşa ulaştırılmak üzere temin edilen akülü tekerlekli sandalye, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız'a takdim edildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Kadın ve Gençlik çalışmaları Merkezinde düzenlenen törene Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız, İl Müftüsü Mustafa Soykök, İl Müftü Yardımcısı Sevinç Tepekaya ve Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi Kadın Kolları üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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