Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nı (ZİÇEV) ziyaret etti. Öztozlu, ZİÇEV’in ihtiyaçları konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na (ZİÇEV) ziyarette bulundu. Öztozlu ve daire başkanlarını, ZİÇEV Manisa Şube Başkanı Hüseyin Okumuş ve ZİÇEV Yatılı Bölüm Müdürü Dudu Dönmez kapıda karşıladı. Ziyarette Öztozlu, “Vakıf Başkanı Hüseyin Okumuş, birkaç gün önce bizlere ziyarette bulundu. Bazı talepleri oldu, bu talepleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ilettik. Başkanımız ne yapılması gerekiyorsa titizlikle yerine getirilmesi talimatını verdi. Başkanımızın talimatı üzerine geldik. Daire başkanlarımızla birlikte ne gerekiyorsa yapacağız. Sizler bizim için önemlisiniz, çocuklarımız önemli. Başkanımız için de çok önemlisiniz. Biz burayı kendi okulumuz, kendi öğrencilerimiz, kendi çocuklarımız olarak görüyoruz. Ne istiyorsanız yapmak bizim boynumuzun borcu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.



“Bahçe bizim için önemli”

Yatılı Bölüm Müdürü Durdu Dönmez ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman destek olduğunu belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eli sürekli üzerimizde. Ne istiyorsak bize destek oluyorlar. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e de çok teşekkür ediyoruz. Bizim açımızdan bahçe çok önemli. Bahçeden başka yerimiz olmadı. Pandemi sürecini bu şekilde geçirdik. Ailelerimiz bile bahçe duvarından görüşmeler yaptı. Kurumda kalan öğrencilerimizin sağlığı bu açıdan çok önemli. Kurumda çalışan personellerle birlikte 15 günlük süreçler halinde kurumda kalarak dönüşüm sağladık. Bende bu sürecin içinde yer aldım. Bu süreçte rahatsızlanan çocuklarımız olmadı çok şükür. Çocuklarımız hala dışarı çıkmıyor. Bizim kurtuluşumuz bahçe. Toprakla uğraşınca çok mutlu oluyorlar. Deşarj oluyorlar. Öfke nöbetleri azalıyor. Bahçe bizim için çok önemli” dedi.



“Sorunlarımız anında sonuca ulaşıyor”

Vakıf Başkanı Hüseyin Okumuş da bahçenin kendileri için önemli olduğunu belirtirken, “Öncelikle ben Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerimi iletiyorum. Ali Öztozlu’ya ziyarette bulunduğumda memnuniyetle karşıladı bizi. Konuyla yakından ilgileneceğini söyledi. Üzerinden 24 saat geçmeden olumlu haberi aldık. Cengiz Ergün başkanımız bizi kırmıyor, sağ olsun. Pandemi öncesinde yemeğimiz Büyükşehir Belediyesi’nden geliyordu. Kendilerinden yeniden rica ettik, çocukları yeniden tam gün eğitime aldığımızı söyledik. Belediye başkanımız olsun diğer daire başkanlarımız olsun, hepsinden çok çok memnunuz. Bir dediğimiz iki olmuyor. Ne zaman bildirsek ya da yazıyla ulaşsak, anında sonuca ulaşıyor sorunlarımız. Çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Öztozlu, ZİÇEV ziyaretinde bahçe ve çevresinde incelemelerde bulundu. Bahçede yapılacak olan çalışmalar üzerine fikir alışverişinin ardından kurumdan ayrıldı.

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