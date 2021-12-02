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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre’de deneyim paylaşımı ve istişare toplantısı

İHA

Yunusemre’de deneyim paylaşımı ve istişare toplantısı

Yunusemre Belediyesi öncülüğünde Manisa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve BM Mülteci Örgütü UNHCR İzmir Ofisi işbirliği ile geçici ve uluslararası koruma başvurusu kapsamında Manisa’da oturan kişilere yönelik toplantı düzenlendi.
Geçici koruma ve uluslararası koruma başvurusu kapsamında Manisa’da ikamet eden kişilere yönelik Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonunda, Deneyim Paylaşımı ve İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Yunusemre Belediyesi, İl Göç İdaresi, BM Mülteci Örgütü (UNHCR) İzmir Ofisi, Şehzadeler Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu, Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nden (ASAM) temsilciler katıldı. Programda, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel, Manisa İl Göç İdaresi Müdürü Uğur Ayrık, Manisa İl Göç İdaresi Grup Başkanı Çağdaş Taner ve UNHCR İzmir Ofisi Mülteci Koruma Sorumlusu Eylül Başak Tuncel, geçici ve uluslararası koruma başvurusu yapıp Manisa’da yaşayan bireylerin sorularını yanıtladı. Program sonunda “18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü” kutlandı.

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