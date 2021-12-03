Engelli öğrencileri ziyaret ettiler

Selendi’de protokol üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli öğrencileri ziyaret ederek birlikte oyun oynadı.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş ilçede bulunan Özel Mutlu Birey Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Üç Eylül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören öğrencilerle açık havada buluşan Kaymakam Yıldırım ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Gençlik Hizmetlerin ve Spor Müdürü Sait Bozer ile birlikte öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nün engelli öğrencilere düzenlediği spor faaliyetine Kaymakam Ali Yıldırım ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş da eşlik etti. Kaymakam Yıldırım ve Başkan Savaş engelli öğrenciler ile birlikte oyun oynayarak onların bu günlerinde mutluluklarına ortak oldu. Kaymakam Yıldırım, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek, sevgi ve hoşgörü ile her engelin aşılacağını belirtti.

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