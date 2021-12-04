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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK evinde Kocaelispor'la oynayacak

DHA

Manisa FK evinde Kocaelispor'la oynayacak


MANİSA,(DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Balıkesirspor'la golsüz berabere kalan düşme potasındaki Manisa Futbol Kulübü yarın 15'inci hafta mücadelesinde Kocaelispor'u konuk edecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Çağdaş Altay'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Teknik direktör Tugay Altay, Kocaelispor'u yenip düşme hattından kurtulacaklarını söyledi. Altay, "Bizim için her maç çok kritik. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Son 2 maçta 4 puan aldık. Bu maçı da kazasız atlatıp önümüze güvenle bakmak istiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA
2021-12-04 10:37:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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