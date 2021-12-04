Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Hentbol Genç Erkekler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 6 okuldan 70 sporcu mücadele etti. Büyük heyecanın ve çekişmenin yaşandığı müsabakalar sonunda Manisa Lisesi şampiyon olurken, Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi ikinci, Özel Manisa Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Manisa Spor Lisesi dördüncü oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Okul Sporları İl Tertip komitesi ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından takdim edildi. Birinci olan Manisa Lisesi Okul takımı grup müsabakalarında Manisa'yı temsil etme hakkı kazandı.

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