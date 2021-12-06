Manisa Mesir Karate Spor Kul\u00fcb\u00fcn\u00fcn ulusal ve uluslararas\u0131nda madalyal\u0131 milli karatecileri ve antren\u00f6rleri bir dizi destek ziyaretinde bulundu. Manisa Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Nihat Kaynar, Yunusemre Kaymakam\u0131 Atilla Kantay ve \u015eehzadeler Kaymakam\u0131 Cemal H\u00fcsn\u00fc \u00c7aykara y\u0131 ziyaret eden milli sporculara destek s\u00f6z\u00fc geldi. Manisa da kuruldu\u011fu g\u00fcnden bug\u00fcne \u00e7ok say\u0131da ulusal ve uluslararas\u0131 alanda madalya kazand\u0131ran Mesir Karate Spor Okulu nun milli sporcular\u0131 Nurbade B\u00fcber, S\u00fcmeyye Teke, G\u00fcl\u00e7in Aky\u0131ld\u0131z ve Batuhan Bay\u0131r ile antren\u00f6rler Enes E\u015fsiz ile Ali E\u015fsiz, Manisa Valisi Ya\u015far Karadeniz ad\u0131na Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Nihat Kaynar, Yunusemre Kaymakam\u0131 Atilla Kantay ve \u015eehzadeler Kaymakam\u0131 Cemal H\u00fcsn\u00fc \u00c7aykara y\u0131 ziyaret etti. Manisa Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Nihat Kaynar, Mesir Karate Spor Okulunun ba\u015far\u0131lar\u0131yla gurur duyduklar\u0131n\u0131 belirterek, Ba\u015far\u0131lar\u0131n\u0131zla 84 milyonu birle\u015ftirdi\u011finiz, bizlere unutulmaz bir gurur ya\u015fatt\u0131\u011f\u0131n\u0131z i\u00e7in her birinize te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Manisa m\u0131z\u0131 ve \u00fclkemizi temsil eden sporcular\u0131m\u0131z\u0131n destek\u00e7isi olaca\u011f\u0131z. dedi. Ziyarette milli sporculara ve antren\u00f6rlere Uluslararas\u0131 \u00dcniversiteler Birli\u011fi T\u00fcrkiye Ekonomi M\u00fcste\u015far\u0131 ve \u0130hyaDer Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Harun Budaklar da e\u015flik etti. Kaymakam \u00c7aykara dan destek s\u00f6z\u00fc \u015eehzadeler Kaymakam\u0131 Cemal H\u00fcsn\u00fc \u00c7aykara da milli sporcular\u0131 makam\u0131nda a\u011f\u0131rlad\u0131. Kaymakam \u00c7aykara da elde edilen ba\u015far\u0131lar\u0131n hem Manisa ad\u0131na hem de T\u00fcrkiye ad\u0131na \u00f6nemli oldu\u011funu ifade ederek sporcular\u0131n destek\u00e7isi olacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekledi. Ziyarette milli sporculara ve antren\u00f6rlere Uluslararas\u0131 \u00dcniversiteler Birli\u011fi T\u00fcrkiye Ekonomi M\u00fcste\u015far\u0131 ve \u0130hyaDer Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Harun Budaklar da e\u015flik etti. Kaymakam Kantay da tebrik etti Yunusemre Kaymakam\u0131 Atilla Kantay da milli sporcular ve antren\u00f6rlerini makam\u0131nda kabul ederek elde edilen ba\u015far\u0131lar\u0131n \u00f6nemli oldu\u011funu ve milli sporculara her zaman destek vermeye haz\u0131r olduklar\u0131n\u0131 dile getirdi. Ziyarette milli sporculara ve antren\u00f6rlere Uluslararas\u0131 \u00dcniversiteler Birli\u011fi T\u00fcrkiye Ekonomi M\u00fcste\u015far\u0131 ve \u0130hyaDer Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Harun Budaklar ve milli futbolcu, eski meclis \u00fcyesi Selim \u015earkda\u011f da e\u015flik etti. Milli sporcular\u0131n ba\u015far\u0131lar\u0131 Milli sporcu Nurbade B\u00fcber in U21 T\u00fcrkiye \u015fampiyonlu\u011fu, Balkan 5 incili\u011fi ve D\u00fcnya Shotokan Karate \u015eampiyonlu\u011fu, milli sporcu S\u00fcmeyye Teke nin B\u00fcy\u00fckler T\u00fcrkiye \u015eampiyonlu\u011fu, Balkan 5 incili\u011fi ve D\u00fcnya Shotokan Karate \u015eampiyonlu\u011fu, milli sporcu G\u00fcl\u00e7in Aky\u0131ld\u0131z \u0131n B\u00fcy\u00fckler T\u00fcrkiye 2 ncili\u011fi, D\u00fcnya Shotokan Karate \u015eampiyonlu\u011fu, Akdeniz 3 \u00fcnc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc, milli sporcu Batuhan Bay\u0131r \u0131n D\u00fcnya Shotokan Karate 3 \u00fcnc\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc ve T\u00fcrkiye 5 incili\u011fi bulunuyor.