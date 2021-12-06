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Kros Ligi 2. Kademe Bölge Yarışları Manisa'da yapıldı Manisa'da 9 ilden 300 sporcunun katılımıyla U14, U16 ve U18 yaş Kros Ligi 2. Kademe 6. Bölge Yarışmaları yapıldı

İHA

Kros Ligi 2. Kademe Bölge Yarışları Manisa'da yapıldı Manisa'da 9 ilden 300 sporcunun katılımıyla U14, U16 ve U18 yaş Kros Ligi 2. Kademe 6. Bölge Yarışmaları yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programı kapsamında U14, U16 ve U18 yaş Kros Ligi 2. Kademe 6. Bölge Yarışmaları Manisa'da yapıldı. Kıyasıya geçen yarışlarda sporcular birinci olabilmek için büyük mücadele verdi.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Akhisar ilçesindeki Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet alanında gerçekleşen U14, U16 ve U18 yaş Kros Ligi 2. Kademe Bölge Yarışmaları'na Manisa, İzmir, Aydın, Balıkesir, Denizli, Kütahya, Afyon, Çanakkale ve Uşak illerinden yaklaşık 300 sporcu katıldı. Sporcular parkuru birinci bitirmek için kıyasıya mücadele etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, dereceye giren takımları tebrik ederek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın modern bir atletizm tesisini Manisa'ya kazandırdığının altını çizerek, ulusal ve uluslararası çapta organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek potansiyelde olduklarını da sözlerine ekledi.
Yarışmada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Akhisar İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ali Galip Kocaman, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay ve Manisa Atletizm İl Temsilcisi Bahattin Kayan tarafından verildi.
Yarışmada sıralamalar şöyle oluştu:
"U14 Kız (20082009) Ferdi Sıralama: Ece Aygün (Balıkesir İl Karması), 2. Kübra Gelmez (Aydın Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü), 3. Semiha Karaca (Aydın Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü. U14 Kız (20082009) Takım Sıralama: 1. Afyonkarahisar İl Karması, 2. Balıkesir İl Karması, 3. Denizli İl Karması. U14 Kız (20082009) Kulüp Sıralama: Muğla (Milas Gençlik Spor Kulübü), 2. Aydın (Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü), 3. Manisa (1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü Derneği). U14 Erkek (20082009) Ferdi Sıralama: 1. Doruk Saldamlı (Balıkesir İl Karması), 2. Halil Yakar (Denizli İl Karması), 3. Samet Keskin (Balıkesir İl Karması). U14 Erkek (20082009) Takım Sıralama: 1. Balıkesir İl karması, 2. Denizli İl Karması, 3. Muğla İl Karması. U14 Kız (20082009) Kulüp Sıralama: 1. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü, 2. Manisa 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 3. Manisa Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. U16 Kız (20062007) Ferdi Sıralama: 1. İrem Öztürk (ManisaAkhisar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği), 2. Zeynep Lüle (Afyonkarahisar İl Karması), 3. Ayşe Nida Aday (Afyonkarahisar İl Karması). U16 Kız (20062007) Takım Sıralama: 1. Afyonkarahisar İl Karması, 2. Balıkesir İl Karması, 3. Denizli İl Karması. U16 Kız (20062007) Kulüp Sıralama: 1. Manisa Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. U16 Erkek (20062007) Ferdi Sıralama: Hasan Uzun (Manisa Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği), 2. Mustafa can Akbülen (Manisa Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği), 3. Abdülkadir Arslan (Balıkesir İl Karması). U16 Erkek (20062007) Takım Sıralama: 1. Denizli İl Karması, 2. Muğla İl Karması, 3. Balıkesir İl Karması. U16 Erkek (20062007) Kulüp Sıralama: 1. ManisaAkhisar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 2. Kütahya Belediye Spor kulübü, 3. Aydın Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü. U18 Kadın (20042005) Ferdi Sıralama: 1. Eylem İlkem Çopur (MuğlaMilas Gençlik Spor Kulübü), 2. Merve Güler (MuğlaMilas Gençlik Spor Kulübü), 3. Mihrac Ayan (İzmir Karması). U18 Kadın (20042005) Takım Sıralama: 1. Afyonkarahisar İl Karması, 2. İzmir İl Karması, 3. Balıkesir İl Karması. U18 Kadın (20042005) Kulüp Sıralama: 1. MuğlaMilas Gençlik Spor Kulübü, 2. Manisa Yunusemre Belediye Spor Kulübü, 3. ManisaAkhisar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği. U18 Erkek (20042005) Ferdi Sıralama: 1. Cuma Özcan (Aydın Efelerspor Kulübü), 2. Özcan Doğan (Aydın Efelerspor Kulübü), 3. Harun Şimşek (Kütahya Simav İdman Yurdu Spor Kulübü). U18 Erkek (20042005) Takım Sıralama: 1. Afyonkarahisar İl Karması, 2. Denizli İl Karması, 3. Aydın İl karması. U18 Erkek (20042005) Kulüp Sıralama: 1. Aydın (Efelerspor Kulübü), 2. Kütahya (Simav İdman Yurdu Spor Kulübü), 3. Manisa (Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği)."

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