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Kontrolden çıkan otomobil yan döndü: 1'i ağır 2 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan otomobil yan döndü: 1'i ağır 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafından bulunan sulama kanalının beton kapağına çarpıp yan döndü. Araç içerisinde biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi İzmirAnkara D300 karayolu Eşme kavşağı yakınlarındaki bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir yönüne doğru seyir halinde olan Hayrullah E. (50) idaresindeki 31 ASF 61 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalının beton kapağına çarpıp yan döndü. Çarpanın şiddetiyle yan dönen otomobil içerisindeki sürücü Hayrullah E. ve yolcu olarak bulunan Erhan S. (43) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolcu Erhan S. burada tedavi altına alınırken, başına aldığı darbeden dolayı hayati tehlikesi bulunan sürücü Hayrullah E., ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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