Manisa Büyükşehir Belediyesi minikleri trafik eğitimi aldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çocukların trafik eğitimi alabilmeleri için Manisa’ya kazandırılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Manisa merkezdeki Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde öğrenim gören minikleri ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri’nde öğrenim gören minikler, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda trafik eğitimi aldı. Manisa merkezdeki minikler, eğitmenleri ve Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen gözetiminde ilk olarak görevli trafik polislerinden temel trafik kuralları konusunda bilgi aldı. Polis abilerini ve ablalarını can kulağıyla dinleyen minikler, merak ettikleri konular hakkında bilgi sahibi oldu. Teorik eğitimin ardından pratiğe geçildi. Trafik eğitim parkında yer alan akülü araçlarla öğrendikleri bilgileri uygulayan minikler, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Trafik eğitiminin eğlenceli ve faydalı bir şekilde geçtiğini belirten Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen, bu tür eğitici ve öğretici aktiviteleri periyodik olarak sürdürdüklerini ifade etti.

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