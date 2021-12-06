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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Sağlık Sen iş bırakma eylemi yapacak

İHA

Manisa Sağlık Sen iş bırakma eylemi yapacak

Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günü iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.
Sağlık çalışanlarının sorunlarının dile getirilmesi amacıyla eylem planı hazırlayan Manisa Sağlık Sen, 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günü iş bırakacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Sağlık Sen Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, “Sağlık Sen Genel Merkezimiz tarafından sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların dile getirilmesi gerekçesiyle bir dizi eylem planı hayata geçirilmiştir. Manisa şubesi olarak 3 Aralık Cuma günü konuyla ilgili basın açıklamamızı kamuoyu ile paylaştık. Yine Genel Merkezimiz tarafından alınan karar doğrultusunda 7 Aralık Salı ve 9 Aralık Perşembe günlerinde tam gün olmak üzere Sağlık Sen olarak iş bırakıyoruz. Kamuya ait tüm sağlık kurumlarında; yoğun bakımlar, acil servisler, ameliyat hizmetleri, 112 Acil Servis hizmetleri, diyaliz hizmetleri gibi acil sağlık hizmet birimleri dışında kalan tüm birimlerde iş bırakma eylemi gerçekleşecektir. Söz konusu eylem dolayısıyla vatandaşlarımızın hizmet kesintisinden etkilenerek herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına tüm vatandaşlarımızın acil hal dışında sağlık kurumlarına başvurmamaları önem arz etmektedir. Acil hizmet birimlerinde iş bırakma eylemi hayata geçirilmeyecek olup vatandaşlarımızın acil haller için mağdur olmaması adına hizmet vermeye kesintisiz devam edilecektir” dedi.

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