Akgedik’te 3 ve 4. etapta çalışmalar başladı

Yunusemre Belediyesi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesinde 2 bin 600 konut hak sahiplerine teslim edilirken yaklaşık bin 400 konutun da yapımına da başlandı.

Yunusemre Belediyesi’nin TOKİ ortaklığı ile hayata geçirdiği dev konut hamlesiyle Akgedik’te bir şehir kuruldu. 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nde 2 bin 600 konutta yaşam başladı. Projenin 3. ve 4. etap ihalesi yapıldı. Daha önce kuraları çekilen iki projeden 50 Bin Konut Projesi kapsamında ihale edilen 980 konutun yer aldığı 3. etap, 100 Bin Konut Projesi kapsamında bulunan 366 konutluk 4. etap projesi, ihaleyi kazanan yüklenici firmalara yer teslimi yapılarak bölgede çalışmalar başladı.

4 projenin tamamlanması ile bölgede 4 bin konutun yer alacağını ifade eden ve çalışmalara ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Akgedik, Manisa’nın havası en güzel yerlerinden biri. İlk iki etap projemizde yer alan 2 bin 600 konuta yerleşen 10 bine yakın vatandaşımızla birlikte bölgede yaşam başlamıştı. Daha önce hak sahibi kuraları çekilen 3. ve 4. etap projelerimizde bin 346 konut olacak. Böylece 5500 konut hedefiyle başladığımız Yunuskent Projemizde 4 bine yakın konutu tamamlamış olacağız. Konutların yanı sıra yine 1 ilkokul, yine 1 ortaokul ve burada oturan vatandaşlarımızın talebi olan 1 anaokulunu bu etaplarla birlikte vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca 49 yeni işyeri ve 1 cami bu etaplarda yer alacak. Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor başta sosyal konutlara büyük önem veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, TOKİ Başkanımıza ve yetkililerine, ayrıca belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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