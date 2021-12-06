Manisa’da şüpheli şahıslardan metamfetamin çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin şüphelendiği 2 şahıstan yaklaşık 50 gram metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Salihli’de Uyuşturucu Ticareti Yapan ve Kullanan Şahıslara Yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Motosikletli Timler Büro Amirliği ekipleri, Gaziler Mahallesi’nde şüphelendikleri 2 şahsı durdurdu. Ekipler şüphelendikleri Y.E.T.(22) ve H.E.S.(27) yapılan üst aramasında alüminyum folyoya sarılı 49.96 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.E.S.’e hakkında TCK191 maddesi kapsamında, Y.E.T.’ye ise TCK188 maddesi kapsamında işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Y.E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.