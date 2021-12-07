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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da edebiyat söyleşisi ve şiir dinletisi düzenlendi

İHA

Manisa’da edebiyat söyleşisi ve şiir dinletisi düzenlendi

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ünlü şair Nurullah Genç'in konuk olduğu, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir'in okuduğu şiirlerle, Ömer Faruk Altunağa'nın da tasavvuf konseriyle eşlik ettiği Edebiyat Söyleşileri ve Şiir Dinletisine öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye ünlü şair Nurullah Genç konuk oldu. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir’in okuduğu şiirlerle ve Ömer Faruk Altunağa'nın da tasavvuf konseriyle eşlik ettiği Edebiyat Söyleşileri ve Şiir Dinletisine öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Vehbi Ozkar Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya, İl Müftü Yardımcısı Ömer Kayhan, Şube Müdürleri, Yurt Müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Üslubu, şiirleri ve hayata dair verdiği örnekleri ilgiyle dinlenen Nurullah Genç, izleyicilerden tam not aldı. Programın sonunda ünlü şair Nurullah Genç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir ve tasavvuf sanatçısı Ömer Faruk Altunağa'ya günün anısına çiçek takdim edildi.

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