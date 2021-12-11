Dairede meydana gelen patlamada evin duvarı çöktü

Turgutlu’da bir dairenin içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama oldu. Patlama sonucu evin duvarı çökerken olayda can kaybı yaşanmadı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Bozkurt Mahallesi Yaylalıkapı Sokak üzerinde meydana gelen olayda bir dairenin içerisine patlama yaşandı. Henüz nedeni bilinmeyen patlama sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 5 kişinin yaşandığı dairede yaralanan olmazken büyük maddi hasar oluştu.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.