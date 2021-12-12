Alaşehir’in sevilen doktoru kalbine yenik düştü Alaşehirliler arasında ‘Adnan Baba’ olarak tanınan 42 yıllık doktor Yaşar Adnan Metin, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 42 yıllık doktor Yaşar Adnan Metin, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İlçenin sevilen doktorlarından olan ve halk arasında ‘Adnan Baba’ olarak tanınan Metin, bugün ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Alaşehir 1 No'lu Sağlık Ocağı'nda aile hekimi olarak görev yapan Dr. Yaşar Adnan Metin (68) dün gece evinde rahatsızlandı. Ailesi tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Metin’in burada yapılan muayenelerinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hemen yoğun bakıma alınan Metin, meslektaşlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Alaşehir’de 'Adnan Baba' olarak tanınan ve 42 yıldır doktorluk yapan Yaşar Adnan Metin için bugün Pazar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu adına meclis üyesi Mehmet Atıf Erdem, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Metin Gümüş, mesai arkadaşları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde Metin’in eşi Fikriye Metin, oğlu Murat Metin, kız kardeşleri Yüksel Süslüoğu ve Güler Ertem büyük üzüntü yaşarken, aileyi yakınları teskin etti.

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