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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunusemre'de iki park yenilendi

İHA

Yunusemre'de iki park yenilendi

Yunusemre Belediyesi ekipleri, ilçedeki yıpranan park ve oyun gruplarını elden geçiriyor. Çalışma kapsamında 75. Yıl Mahallesi 5385 sokakta yer alan park ile Mesir Mahallesi Korsan Parkı yenilendi.
Parkları yenileyerek çocukları sevindiren Yunusemre Belediyesi, 75. Yıl Mahallesi 5385 sokakta yer alan park ile Mesir Mahallesi Korsan Parkında bulunan oyun gruplarını tamirattan geçirerek zeminini yeniledi. Park yenileme çalışmalarının hızla devam edeceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Park ve oyun gruplarında başlattığımız yenileme çalışması tüm hızıyla devam ediyor. 75. Yıl ve Mesir mahallelerimizde bulunan parklarımızda zemin çalışması yaptık. Zaman içerisinde parklarımızın oyun grubu ve zemini yıpranmıştı. Gerçekleştirdiğimiz çalışma ile artık çocuklarımız daha mutlu olacak. Yapılan çalışmanın mahallelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. İki mahallede yaşayan vatandaşlar da Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.

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