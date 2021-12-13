Manisa'da 59 ton sahte gübre ele geçirildi (2)

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6 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Manisa'nın Ahmetli ve Alaşehir ilçelerinde, 59 ton sahte gübre ele geçirilmesiyle ilgili Suriye uyruklu M.B.E. (15) gözaltına alındı. Böylelikle olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Turgutlu Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli İ.Ö.'nün ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)-

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-12-13 18:26:00



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