Sarıgöllü öğrenciler kan bağışına davet etti

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü öğrencileri, ilçede yaşayan vatandaşlara kan bağışı konusunda bilgilendirmelerde bulunarak, kan bağışı yapmaları için davet etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 1617 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek kan bağışı kampanyası öncesi Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü öğrencileri vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu. "Manisa sana kanım feda" projesi Sarıgöl Koordinatörü Öğretmen İpek Gülal ile birlikte yeleklerini giyen öğrenciler, kampanya hakkında vatandaşlara broşürler dağıttı, kan bağışçısı olmaları için davet etti.

Öğrencilerin çalışmalarının ses getireceğini söyleyen Sarıgöl Kızılay İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, kan bağışında artış yaşanacağını belirtti.

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