Şehzadeler’de Nurullah Genç rüzgarı esti

Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen Şiirli Ezgiler Söyleşi ve Konser programında sahne alan şair, yazar Prof. Dr. Nurullah Genç ve Manisalı ses sanatçısı Ömer Faruk Altunağa, Manisalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Şehzadeler Belediyesi’nin tarihi Bedesten’de düzenlediği Şiirli Ezgiler Söyleşi ve Konser programında ünlü şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç ve Manisalı ses sanatçısı Ömer Faruk Altunağa sahne aldı. Şair Genç’in hayatından kesitler anlatarak katılımcılara iyilik yapmanın önemi, başarılı olmanın yolları gibi konularda verdiği nasihatler katılımcılar tarafından büyük bir keyifle dinlendi. Manisalı ses sanatçısı Ömer Faruk Altunağa’nın seslendirdiği birbirinden güzel eserler ile de renklenen gecede okunan şarkılar, naat ve ilahiler dinleyenleri mest etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Belediye Başkan Yardımcıları Bilal Demir, Ahmet Songüler, Mehmet Kavas, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak’ın da katıldığı gecede program katılımcılardan tam not aldı.



“Sesimiz kısılasıya hep şiirlerini okuduk”

Programın sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kendisi için de farklı bir akşam olduğunu dile getirdi. Başkan Çelik, “Çok duygulandım. Değerli üstadımız, hocamızla daha önce bir araya gelememiştik. 90’lı yıllardan itibaren Manisa’da düzenlediğimiz birçok gençlik gecelerinde, içerisinde bulunduğumuz Milli Görüş Hareketi’nin düzenlediği mitinglerde, toplantılarda sesimiz kısılasıya hep şiirlerini okuduk. Hocam ‘Ufka bir bak yiğidim’ dedi. O yıllarda biz ufka baktık. Ufka bakan yiğitler bugün dünyada adaleti tesis etmenin kavgasını ve mücadelesini veriyor. Mazlum İlam coğrafyasına rol model galine geliyorlar. O nedenle emekleri, için çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Şair, yazar Prof. Dr. Nurullah Genç ve Manisalı ses sanatçısı Ömer Faruk Altunağa’ya çiçek takdim ederek teşekkür eden Başkan Çelik, kendilerini yine Şehzadeler'de ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

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