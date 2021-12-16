Zabıta Dairesi Başkanı Duman'dan 3 ilçeye inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt ile birlikte Selendi, Kula ve Turgutlu ilçelerini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Birimlerinde görevli personellerle görüşen heyet, ilçe belediyelerinden temsilcilerle de bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt, Selendi programında ilk olarak Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk’ü ziyaret etti. Ziyarette Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hikmet Çalışkan da yer aldı. İlçede görevli zabıta ve güvenlik görevlileri ile bir toplantı gerçekleştiren Duman ve Bozkurt; ziyaret kapsamında Selendi Belediyesi Zabıta Müdürü Emrah Gücer’le yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Zabıta Dairesi Başkanlığı heyeti Selendi’nin ardından Kula ilçesini ziyaret etti. Kula Muhtarlık İşleri Müdürü Faik Şentürk, zabıta personelleri ve güvenlik görevlileri ile görüşen heyet, Kula Terminalindeki güvenlik görevlilerini de ziyaret etti. MASKİ ilçe personelleri ile görüşen heyet, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Duman ve Bozkurt, Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu ziyareti ile Kula programını noktaladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, Güvenlik Şube Müdürü Selçuk Bozkurt, ziyaret programları kapsamında son olarak Turgutlu Irlamaz Alanında görev yapan güvenlik ve zabıta personelleri ile bir araya geldi. Yapılan iş ve işlemlere ilişkin bilgiler alan Duman ve Bozkurt, personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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