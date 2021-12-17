Selendi'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtarlık Seçimi yapıldı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Selendi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli heyetinde Çinan Mahalle Muhtarı Zeki Kartal ile Yıldız Mahalle Muhtarı Ahmet Kurtulmuş yer alacak.

Selendi Kaymakamlığı SYDV Mütevelli heyetinde yer alacak 2 muhtar için seçim yapıldı. Muhtarlar Dernek binasında yapılan ve oy çokluğu ile gerçekleşen seçimde Çinan Mahalle Muhtarı Zeki Kartal ile Yıldız Mahalle Muhtarı Ahmet Kurtulmuş SYDV 2022 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyetine seçilerek muhtarları temsil etme hakkı kazandı. Selendi muhtarlar derneği Başkanı Çamlıca Mahalle Muhtarı Bünyamin Demir yeni seçilen mütevelli heyeti üyesi muhtarları tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.