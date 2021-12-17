Büyükşehir engelli gencin yüzünü güldürdü

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Engelli bireylerin gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu’da ikamet eden Yunus Akyol’a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Akülü tekerlekli sandalyesini teslim alan Yunus Akyol, memnuniyetini paylaşarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Temel belediyecilik hizmetleriyle kente değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği hizmetlerle de gönüllere dokunuyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla, Turgutlu ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi’nde ikamet eden Yunus Akyol’a, Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından akülü tekerlekli sandalye armağan edildi. Akülü tekerlekli sandalyesini teslim alan Yunus Akyol’un mutluluğunu gören komşuları, “Yunusumuzu, yeni yıl öncesi sevindirdiniz. Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerinde bulundular. Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasına destek olmak amacıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, bugüne kadar engelli bireylere 255 adet akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulunduklarını belirtti.

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