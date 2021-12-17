Yunusmereli judocular 18 madalyayla Ankara biletini aldı

Yunusemre Belediyesporlu judocular, Büyükler Judo İl Birinciliğinde 18 madalya elde ederek, Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Judo İl Temsilciliği'nin faaliyet programında yer alan Büyükler Judo İl Birinciliği, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda mücadele eden Yunusemre Belediyesporlu judocular, 2 altın, 3 gümüş ve 13 bronz madalya olmak üzere toplamda 18 madalya elde etti. Kürsüye ambargo koyan mavibeyazlı judocular, 24 26 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Müsabakaları izleyen Yunusemre Belediyespor Genel Koordinatörü Güliz Onater, çok genç bir takımla katıldıkları il birinciliğinden iyi bir başarı elde ettiklerini belirterek, Türkiye Şampiyonası biletini alan sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.