Manisa'nın öncelikli afet riskleri belirlendi Manisa İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) Lansmanı yapıldı Manisa için hazırlanan İRAP, 2022 yılında hayata geçirilmeye başlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'nın öncelikli afet riskleri belirlendi Manisa İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) Lansmanı yapıldı Manisa için hazırlanan İRAP, 2022 yılında hayata geçirilmeye başlanacak

İHA

Manisa'nın öncelikli afet riskleri belirlendi Manisa İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) Lansmanı yapıldı Manisa için hazırlanan İRAP, 2022 yılında hayata geçirilmeye başlanacak

Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 'İl Afet Risk Azaltma Planı' (İRAP) Lansmanı yapıldı. Hazırlanan planda Manisa için öncelikli afet tehlikelerinin deprem, endüstriyel kazalar ve maden kazaları, yangın, seltaşkın, heyelankaya düşmesi ve meteorolojik olaylar olduğu bildirildi.
AFAD'ın kuruluşunun 12. yıldönümünde Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 'İl Afet Risk Azaltma Planı' (İRAP) Lansmanı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda AFAD'la ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, "Sel, çığ, heyelan, yangın ve en önemlisi deprem. Yaşadığımız afetlerin doğrudan yada dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar, afet yönetiminin ve koordinasyonunun günümüz dünyasında ne kadar titizlikle ele alınmasının kanıtıdır. Ülkemizde afet yönetimi ve koordinasyonunun dönüm noktası 17 Ağustos depremidir. Bu deprem afet yönetimi konusunu tekrar gözden geçirme konusunu gündeme getirmiştir. BU doğrultuda 17 Aralık 2009 yılında afetlerle ilgili olarak görev yapan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak afet yönetimi tek çatı altında toplanmış ve AFAD kurulmuştur" dedi.

"Uygulamaya geçirmek için oldukça azimliyiz"
Hazırlanan Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hakkında da bilgi veren Karakaya, "Ayrıntılı, kapsamlı, sürdürülebilir bir plan hazırlamaya çalıştık. Eylemlerimiz esnek, sürdürülebilir ve uygulanabilirliğinin yüksek olmasına dikkat ettik. Biz bu planı rafta durması için yapmadık. Uygulamaya geçirmek için oldukça azimliyiz. İnşallah 2022 yılıyla birlikte eylemleri hayata geçirmeye başlayacağız. Kurumsal yapılanma, işbirliği ve kapasite artırımını dikkate aldık ve belli aralıklarla izleme, değerlendirme ve güncelleme yapılmasını sağlayacak şekilde planımızı gerçekleştirdik. Planımız 5 bölümden oluşuyor ve bununla ilgili iki tane çalıştay gerçekleştirdik." diyerek Manisa için öncelikli afet tehlikelerinin deprem, endüstriyel kazalar ve maden kazaları, yangın, seltaşkın, heyelankaya düşmesi ve meteorolojik olaylar olduğunu söyledi. Karakaya ayrıca planın hazırlanmasında emeği geçen kurumlara da teşekkür etti.

"Afet sonrası başarımızı afet öncesinde de göstermeliyiz"
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Dünya durduğu sürece afetler de olacak. Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle afetlere maruz kalan bir ülke. Biz de il olarak bu afetlerden fazlasıyla payımızı alıyoruz ve alacağımızdan da emin olmamız gerekiyor. İlimizde birçok afet riski mevcut ve bizlerin bunların her an olabileceğini düşünerek hareket etmemiz lazım. Bugüne kadar ülkemiz afet sonrası yaptığı çalışmalarla dünyaya örnek olabilecek bir durumda. Özellikle hızlı müdahale, canlı kurtarma, mal kayıplarının daha sonraki süreçte telafi etme anlamında gerçekten çok güzel çalışmalarımız var. İlimizde de bir buçuk yıl öce Akhisar'da yaşanan depremin yaraları şu an için sarılmıştır diyebiliriz. Son olarak Karakurt Mahallesindeki afetzedelerin konutları da teslim edilecek. Bu konudaki başarımızı biz afet risklerini azaltma konusunda da göstermeliyiz. Yani önleyici olmak zorundayız. Eğer biz afet sonrası başarılı olabiliyorsa ülke olarak millet olarak ben inanıyorum ki aynı disiplinli çalışmaları diğer konularda da göstererek afet olmadan önce de başarılı bir şekilde onu önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek bizim elimizde." dedi. Vali Karadeniz hazırlanan planla ilgili olarak da şunları söyledi: "Başta yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlara bundan sonraki çalışmalarında rehberlik edebilecek bir belge."
Programın sonunda AFAD gönüllüsü olan isimlere kimlik belgeleri verilirken, yangınlarda, depremlerde ve sel felaketlerinde görev alan Manisa'daki kurumlarda görevli personele İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgeleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da DEAŞ ve PKK terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa’da DEAŞ ve PKK terör örgütüne operasyon: 9 ...
Akülü sandalyesine Yunusemre Belediyesi ile kavuştu
YEREL HABERLER Akülü sandalyesine Yunusemre Belediyesi ile kavuştu
Yunusmereli judocular 18 madalyayla Ankara biletini aldı
YEREL HABERLER Yunusmereli judocular 18 madalyayla Ankara biletini ...
Büyükşehir engelli gencin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Büyükşehir engelli gencin yüzünü güldürdü
Başkan Ergün, Turgutlulu öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ergün, Turgutlulu öğrencilerle buluştu
Selendi'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtarlık Seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Selendi'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtarlık Seçimi ...
Vali Karadeniz Selendi’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Selendi’de incelemelerde bulundu
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ...
Manisa'da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele geçirildi; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
İnşaat malzemeleri içinde tarihi ikonalar bulundu Manisa'da durdurulan bir aracın içinde inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona ele geçirildi
YEREL HABERLER İnşaat malzemeleri içinde tarihi ikonalar ...
Uyuşturucu tacirleri otobüste yakalandı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri otobüste yakalandı: 2 gözaltı
Manisa Büyükşehir Belediyesinden üreticiye fidan desteği
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinden üreticiye fidan ...
Yunusemre'de ağaçlandırma seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de ağaçlandırma seferberliği devam ediyor
Freni tutmayan tır gemi motoru taşıyan konvoy aracına çarptı
YEREL HABERLER Freni tutmayan tır gemi motoru taşıyan konvoy aracına ...
Manisa Büyükşehir Belediyesinde yeni yılın planlamarı devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinde yeni yılın planlamarı ...
‘Yalnız Değilsiniz Projesi’ yüzleri güldürüyor
YEREL HABERLER ‘Yalnız Değilsiniz Projesi’ yüzleri güldürüyor
Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç KKTC Başbakanı Sucuoğlu ile buluştu
YEREL HABERLER Manisa CBÜ Rektörü Prof. Dr. Ataç KKTC Başbakanı ...
Manisa'da Sarıkamış Şehitleri anısına yaptırılan anıt açıldı
YEREL HABERLER Manisa'da Sarıkamış Şehitleri anısına yaptırılan anıt ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.