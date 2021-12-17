Daha güzel bir Turgutlu için ekipler işbaşında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daha güzel bir Turgutlu için ekipler işbaşında

İHA

Daha güzel bir Turgutlu için ekipler işbaşında

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yol düzenleme ve dolgu çalışmalarıyla gelecek yıl için asfalt sathi kaplama hazırlıklarına başlayan Turgutlu Belediyesi ekipleri bir yandan kente yeni yeşil alanlar kazandıracak çalışmalara da titizlikle devam ediyor.
Turgutlu Belediyesi tarafından ova yolları başta olmak üzere kent merkezindeki pek çok noktada 2021 yılı içerisinde 350 bin metrekare asfaltlama çalışması yapıldı. Bu yıl için belirlenen hedefin gerçekleştirildiği asfaltlama çalışmalarında gelecek yıl için hazırlıklara ise başlandı. Bu kapsamda Ergenekon Mahallesi Karadut Sokağın ikinci etabında asfalt hazırlığı için yol düzenlemesi ve dolgu çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.
Bir yandan da altyapı çalışmaları sırasında bozulan yollarda parke tamiratlarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Dalbahçe Mahallesi, Albayrak Mahallesi Hatboyu Sokak, İstiklal Mahallesi Altıntaş Sokak, Atatürk Mahallesi Can Sokakta parke tamiratlarına gün boyu devam etti. Ergenekon Mahallesi İlker, Osman Sümer ve Ethem Kaya Sokaklarında 2000 m2’lik parke taşı döşemesi ise tamamlandı.
“Daha yeşil bir Turgutlu” hedefiyle kent genelinde yeşil alan sayını artıran Turgutlu Belediyesi, Mustafa Kemal Mahallesi Niğbolu Sokakta ağaçlandırma çalışmalarını tamamladı. Turgutlu Belediyesi Şantiyesinde yetiştirilen fidanlar Niğbolu Sokakta toprakla buluştu. Ağaçlandırma çalışmalarının ardından ise aynı noktada çim ekimi yapıldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Daha yeşil bir Turgutlu hedefiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla kentimizde yeşil alan kaybetmiyor aksine yeni yeşil alanlar kazandırıyoruz. Bu amaçla şantiyemizde kendi imkanlarımızla yetiştirdiğimiz fidanları da Mustafa Kemal Mahallemizde toprakla buluşturduk. Bu yıl içerisinde başladığımız asfaltlama çalışmalarında belirlemiş olduğumuz hedefe ulaştık. Şimdi ise önümüzdeki yıl devam edeceğimiz asfaltlama çalışmaları için hazırlıklarımıza ivedilikle başladık. Tüm bu çalışmalarla birlikte kentimizin dört bir yanında bozulan yollarımızda parke tamiratlarımıza devam ediyoruz. Yaz kış, gece gündüz demeden Turgutlu’muz için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Ataç KKTC'de Engelsiz Bilişim Günleri etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Rektör Ataç KKTC'de Engelsiz Bilişim Günleri ...
Milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi anıldı
YEREL HABERLER Milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi anıldı
Manisa'nın öncelikli afet riskleri belirlendi Manisa İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) Lansmanı yapıldı Manisa için hazırlanan İRAP, 2022 yılında hayata geçirilmeye başlanacak
YEREL HABERLER Manisa'nın öncelikli afet riskleri belirlendi Manisa ...
Manisa’da DEAŞ ve PKK terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa’da DEAŞ ve PKK terör örgütüne operasyon: 9 ...
Akülü sandalyesine Yunusemre Belediyesi ile kavuştu
YEREL HABERLER Akülü sandalyesine Yunusemre Belediyesi ile kavuştu
Yunusmereli judocular 18 madalyayla Ankara biletini aldı
YEREL HABERLER Yunusmereli judocular 18 madalyayla Ankara biletini ...
Büyükşehir engelli gencin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Büyükşehir engelli gencin yüzünü güldürdü
Başkan Ergün, Turgutlulu öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ergün, Turgutlulu öğrencilerle buluştu
Selendi'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtarlık Seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Selendi'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtarlık Seçimi ...
Vali Karadeniz Selendi’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Selendi’de incelemelerde bulundu
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ...
Manisa'da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele geçirildi; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
İnşaat malzemeleri içinde tarihi ikonalar bulundu Manisa'da durdurulan bir aracın içinde inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona ele geçirildi
YEREL HABERLER İnşaat malzemeleri içinde tarihi ikonalar ...
Uyuşturucu tacirleri otobüste yakalandı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri otobüste yakalandı: 2 gözaltı
Manisa Büyükşehir Belediyesinden üreticiye fidan desteği
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinden üreticiye fidan ...
Yunusemre'de ağaçlandırma seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de ağaçlandırma seferberliği devam ediyor
Freni tutmayan tır gemi motoru taşıyan konvoy aracına çarptı
YEREL HABERLER Freni tutmayan tır gemi motoru taşıyan konvoy aracına ...
Manisa Büyükşehir Belediyesinde yeni yılın planlamarı devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesinde yeni yılın planlamarı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.