MİT ve polisten Turgutlu'da terör operasyonu; 1 gözaltı

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, MİT ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK'lı 1 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütleri içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen Z.A.'nın Turgutlu ilçesindeki evine operasyon düzenlendi, şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Z.A.'nın Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-12-17 19:19:37



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