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Manisa’da ayakkabı üniversitesi kurulacak Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan: “Ayakkabı üniversitesi kuracağız, girişimlerimizi başlattık”

İHA

Manisa’da ayakkabı üniversitesi kurulacak Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan: “Ayakkabı üniversitesi kuracağız, girişimlerimizi başlattık”

Bir dizi ziyaret için Manisa’ya gelen Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan, federasyon olarak “Ayakkabı Üniversitesi” kurma çalışmalarına başladıklarını duyurdu.
Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan bir dizi ziyaret için Manisa’ya geldi. Federasyon olarak şu anda Anadolu liseleri olduğunu kaydeden Başkan Aydan, “Anadolu lisemizde 200 tane öğrencimiz var. Bunların tamamen burslu okuyor. Özellikle önde gelen kişileri ve bizim bu 4 kuruluşumuz bu öğrencilerimizi burslu okutuyoruz. Ve buradan yetişen öğrencileri aynı zamanda haftanın belirli günleri de sektöre pratik yapması için gönderiyoruz. Orada kendilerini yetiştiriyorlar. Bir öğrenciyi firmaya gönderiyoruz. O firma her şeyi onu üstleniyor. Orada çalıştırıyor. Sonra da okuldaki eğitimine devam ediyor. Okulu bitirdikten sonra da iş garantisiyle biz onları mezun ediyoruz. Ayakkabı üniversitesi kuracağız. Girişimlerimizi başlattık. Dün kararımızı aldık ve üniversite hocalarımızla birlikte çalışmalarımıza başladık. Şimdi hem iş garantisi, hem de üniversiteyi kurarsak özellikle ayakkabı üniversitesi konusunda yani endüstri mühendisliği diye bir mühendislik var. Biz de ayakkabının endüstri mühendisliğini kurmak istiyoruz. Çünkü ayakkabı da gerçekten bir endüstri mühendisliği lazım. Perakendecilik nasıl yapılmalı öğretim nasıl yapılmalı bunları bilen yetişmiş üniversite mezunu elemanlara ihtiyacımız var. Dünya buna gidiyor çünkü. Böyle bir akımı Türkiye’de başlatıyoruz. Bunu yapacağız ve bunu tüm Türkiye’ye duyuracağız.” dedi.

“İmalat sektörü yoğun iller önceliğimiz”
İstanbul, İzmir Manisa Bursa Konya Hatay, Gaziantep, Adana Maraş ve Trabzon gibi imalat sektörünün yoğun olduğu illerde bu tür çalışmaları yaptıklarını anlatan Başkan Aydan, “Özelikle Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tasev) bağlantılı yapıyoruz, bir de Karaman Belediyesinin başlatmış olduğu bir proje var. Belediye bir saya atölyesi kurarak orada 30 tane İstanbul’dan yetişmiş eleman getirerek saya kursu başlattı, 250 yetişmiş elemanını belediyeye işçi olarak aldı. Biz bu sistemi çeşitli illerde başlattık. Şimdi Manisa’da böyle bir çalışmamız var. Antep’te başlayacak. İstanbul Belediyesi ile bir çalışma yapacağız. Hatay da bir çalışma başlatacağız. İmalatın yoğun olduğu yerlerde öncelikle sayacılık ile başlayacağız. Daha sonra ayakkabı üretim merkeziyle ilgili çalışmalarımıza başlayacağız.” Şeklinde konuştu.

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