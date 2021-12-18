700 yıllık tarihe ışık tutan müze Osmanlı Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor Manisa'daki Osmanlı Müzesinde, Osmanlı'da günlük yaşamdan, padişah olan şehzadelerin hayatına kadar farklı atmosferler ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

700 yıllık tarihe ışık tutan müze Osmanlı Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor Manisa'daki Osmanlı Müzesinde, Osmanlı'da günlük yaşamdan, padişah olan şehzadelerin hayatına kadar farklı atmosferler ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

İHA

700 yıllık tarihe ışık tutan müze Osmanlı Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor Manisa'daki Osmanlı Müzesinde, Osmanlı'da günlük yaşamdan, padişah olan şehzadelerin hayatına kadar farklı atmosferler ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

Yunusemre Belediyesi tarafından 3 yıllık bir çalışmanın sonunda Manisa’ya kazandırılan Osmanlı Müzesi açıldığı günden bugüne binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Osmanlı konağı şeklinde inşa edilen ve içerisinde hem orijinal hem de replika eserlerin bulunduğu müzede balmumu heykellerle Osmanlı’da günlük yaşamdan kesitler de sunuluyor.
Giriş kapısında tunçtan yapılmış nöbet tutan Alpler ve Yeniçeri asker figürlerinin eşliğinde girilen müzenin içinde 300 yıllık ahşap kapılar, koleksiyonerlerden satın alınan objeler, replika eserler, günlük kıyafetler, Osmanlı konağında yaşam, Manisa’da yetişip padişah olan 7 şehzade, Mesir Macununun hikayesi, Kurtuluş Savaşının Manisalı kahramanları gibi farklı atmosferler ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor. Manisa’nın Türk yurdu olduğu 1313 yılından başlayan müzenin hikayesi 8 Eylül 1922’de Manisa’nın Yunan işgalinden kurtuluşuna kadar devam ediyor. Özellikle tarih dersleri için okullar öğrencilerini müzeye getirirken müzedeki odalar ve içerikleri hakkında rehberler tarafından bilgi veriliyor.

Osmanlı konağı şeklinde tasarlandı
Müze hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Güzel bir ortam oluşturduk. Üzerinde yaklaşık 3 yıldır emek verdiğimiz bir eser. Bu ortamda çok sayıda yapı var. Sadece müze yok. Sanat atölyesi, İrfan Meclisi, sosyal tesisler var, kafeterya var. Osmanlı Müzesi çok güzel bir müze oldu. Yüzlerce binlerce her hafta ziyaretçisi var. Müzenin içerisinde bir kaç ayrı atmosfer oluşturmaya gayret ettik. Müzenin tarihi 1300’lü yıllardan başlıyor. O tarihten başlattık. Alt katta Yunus Emre ve Tabduk Emre Bölümü var, girişte bir kahve odamız var. Burası bir Osmanlı Konağı şeklinde yapıldı. Yan tarafta Manisa’da yetişmiş, şehzadelik yapmış ve padişah olmuş 7 büyük sultanın tasvirleri, hayat hikayeleri, objeleri ve tasarımı var. Kompozisyon o şekilde oluşturuldu. Kapıda nöbetçiler, askerler, yeniçeriler, Alpler var. Güzel bir kompozisyon oldu. Yan tarafta hemen Hafsa Sultan Validemiz ve Merkez Efendi ile Mesir Macununun hikayesi anlatılıyor. İçinde bulunduğumuz odada da 1922 yılına geldiğimizde Manisa’dan yetişen, Parti Pehlivan, Gördesli Şehit Makbule, Kuvayi Milliye liderliğini yapmış Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Bey, Müftü Alim Efendi tasvirleri var. Yine Mustafa Kemal Paşa 8 Eylül 1922 tarihine kadar olan bu tasvir burada sergileniyor. İçeride o yıllara ait çok sayıda obje var." dedi.

Okullara araç desteği sağlanıyor
Müzeyi gezmek ve gelecek nesillere atalarının yaşam tarzını yerinde göstermek isteyen okulların kendilerinden araç talebinde bulunduklarını ve bunu karşıladıklarını kaydeden Başkan Çerçi şunları söyledi: "Neticede güzel bir eser ortaya çıktı. Takdir, vatandaşlarımızın, buraya gelen insanlarımızın takdiri. Duyanlar, öğrenciler grup grup ziyaret talebinde bulunuyorlar. Bizden 80 kişilik, 100 kişilik öğrenci grupları için araba talebinde bulunuyorlar. Öğretmenlerimiz, okullarımız öğrencilerimizi getirmek istediklerinde belediyemizin araçlarıyla onları getiriyoruz. Müzede herhangi bir ücret söz konusu değil."
(SCSAG

Hatay’da, hemşireden çalıştığı özel hastane için çarpıcı iddialar
Hemşire Miray Yurtbekler:
‘Usulsüzlükleri ortaya çıkardığım için işten çıkarıldım, tehdit edildim’

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehzadeler’de üreticilere meyve fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Şehzadeler’de üreticilere meyve fidanı dağıtıldı
Vali Karadeniz: "Değerli zamanlar projesi öğrencilere katkı sağlayacak"
YEREL HABERLER Vali Karadeniz: "Değerli zamanlar projesi öğrencilere ...
Manisa’da ayakkabı üniversitesi kurulacak Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu Başkanı Ahmet Aydan: “Ayakkabı üniversitesi kuracağız, girişimlerimizi başlattık”
YEREL HABERLER Manisa’da ayakkabı üniversitesi kurulacak Türkiye ...
Kız öğrenciler ortalığı birbirine kattı
YEREL HABERLER Kız öğrenciler ortalığı birbirine kattı
MİT ve polisten Turgutlu'da terör operasyonu; 1 gözaltı
YEREL HABERLER MİT ve polisten Turgutlu'da terör operasyonu; 1 ...
Kula'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı
YEREL HABERLER Kula'da kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı
Daha güzel bir Turgutlu için ekipler işbaşında
YEREL HABERLER Daha güzel bir Turgutlu için ekipler işbaşında
Rektör Ataç KKTC'de Engelsiz Bilişim Günleri etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Rektör Ataç KKTC'de Engelsiz Bilişim Günleri ...
Milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi anıldı
YEREL HABERLER Milli mücadele kahramanı Müftü Alim Efendi anıldı
Manisa'nın öncelikli afet riskleri belirlendi Manisa İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) Lansmanı yapıldı Manisa için hazırlanan İRAP, 2022 yılında hayata geçirilmeye başlanacak
YEREL HABERLER Manisa'nın öncelikli afet riskleri belirlendi Manisa ...
Manisa’da DEAŞ ve PKK terör örgütüne operasyon: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa’da DEAŞ ve PKK terör örgütüne operasyon: 9 ...
Akülü sandalyesine Yunusemre Belediyesi ile kavuştu
YEREL HABERLER Akülü sandalyesine Yunusemre Belediyesi ile kavuştu
Yunusmereli judocular 18 madalyayla Ankara biletini aldı
YEREL HABERLER Yunusmereli judocular 18 madalyayla Ankara biletini ...
Büyükşehir engelli gencin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Büyükşehir engelli gencin yüzünü güldürdü
Başkan Ergün, Turgutlulu öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Ergün, Turgutlulu öğrencilerle buluştu
Selendi'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtarlık Seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Selendi'de SYDV Mütevelli Heyeti Muhtarlık Seçimi ...
Vali Karadeniz Selendi’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Selendi’de incelemelerde bulundu
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi   
YEREL HABERLER Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele ...
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ...
Manisa'da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele geçirildi; 2 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.