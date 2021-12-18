Selendi güne kar yağışı ile başladı

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Manisa'nın Selendi ilçesi güne kar yağışı ile uyandı. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ilçe merkezinde yerini sağanak yağışa bırakırken hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.

Manisa'nın Selendi ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken ilçe merkezinde ise sağanak yağış etkili oluyor. Kurak geçen bir yaz döneminin ardından yağmurun yağması özelikle çiftçileri sevindirirken dün gece itibari ile Selendi’nin yüksek kesimleri olan Yağcı, Hacılar, Çıkrıkçı, Tavak, Pınarlar, Kınık ve Mıdıklı gibi yüksek mahalleler güne kar yağışı ile başladı. Selendi'nin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ilçe merkezinde sağanak yağmurla birlikte hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.

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