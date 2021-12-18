Somaspor telafi peşinde

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankaraspor'a tek golle yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran 26 puandaki Somaspor, yarın evinde Hekimoğlu Trabzon ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Ozan Ergün'ün yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür karşılaşmadan galibiyetle ayrılacaklarını ifade ederek, "Son iki haftayı maalesef 1 puanla tamamladık. Bu maçtan 3 puan alarak yeniden üst sıralar için yarışacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-12-18 12:07:49



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