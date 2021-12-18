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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kent Müzesi, felsefe etkinliğine ev sahipliği yaptı

İHA

Kent Müzesi, felsefe etkinliğine ev sahipliği yaptı

Salihli Belediyesi Kent Müzesi, eTwinning Projesi kapsamında Türkiye’de 10 müzede eş zamanlı olarak gerçekleşen ‘Müzede Felsefe Etkinliği’ne ev sahipliği yaptı.
Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi etwinning Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında ünlü Türk bilim insanları ve düşünürleri Mevlana Celaleddini Rumi, İbni Sina ve Fatma Aliye Hanım ile Yunan filozoflar Aristoteles, Sokrates, Thales ve Platon’un hayat hikayeleri ve otobiyografileri tiyatro oyunu ile canlandırıldı.
Salihli Belediyesi Kent Müzesinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, drama, Felsefi soruşturma, bil bakalım ben kimim ve actıonbound yarışmaları eşliğinde müzeyi keşfetti.
Salihli Belediyesi Kent Müzesinde düzenlenen etkinliğe, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ekrem Aysu, Okul Müdürü Abdülbaki Türken ile Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi etwinning Kulübü öğrencileri katıldı.

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