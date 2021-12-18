Turgutlu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yüksek kesimlerde bulunan mahallelerine mevsimin ilk karı yağdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çaldağı ve yüksek kesimlerde bulunan Dağyeniköy ile diğer mahalleler, yağan kar ile beyaza büründü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte ulaşımda herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı öğrenilirken, Manisa Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, kar yağışından dolayı yolların kapanma riskine karşı hazır beklediklerini duyurdu.

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