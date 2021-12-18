Sarıgöl'de kablo hırsızlığına iki tutuklana

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağ ve bahçelerden kablo ve malzeme çaldıkları tespit edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı biri de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri dün saat 17.30 sıralarında 34 PIT 70 plakalı araç ile biri kadın 3 şahsın bağ ve bahçelerden hırsızlık yapabileceği duyumu alınması üzerine Jandarma Trafik Timi tarafından yapılan devriye faaliyetinde bahse konu araç ve araç içerisinde E.G. (16), G.G. (32K) ve A.D (18) isimli şahıslar Tırazlar Mahallesinde yakaladı.

Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikat başlatıldı. Araçta yapılan aramada toplam değeri yaklaşık 10 bin TL olan 1 adet gübre pompası, 1 adet kerpeten, 1 adet pense, 1 adet balyoz, 3 parça halinde yaklaşık 30 metre su pompasına ait elektrik kablosu bulunarak el konuldu.

Şüphelilerden E.G. ve A.D. tutuklanırken G.G. isimli kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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