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Manisalı depremzedeler anahtarlarını teslim aldı Manisa'daki son depremzedeler de konutlarına kavuşurken, mutlulukları gözlerine yansıdı

İHA

Manisalı depremzedeler anahtarlarını teslim aldı Manisa'daki son depremzedeler de konutlarına kavuşurken, mutlulukları gözlerine yansıdı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaklaşık 2 sene önce 5.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlar için Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'nde yapılan deprem konutları tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Adeta tatil köyünü andıran konutlarını teslim alan vatandaşların mutlulukları gözlerine yansıdı.
Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 22 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin yaraları tamamen sarıldı. AFAD Başkanlığınca tespit edilen hak sahipleri için TOKİ tarafından Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde 40'ı site şeklinde 13'ü de yerinde olmak üzere toplam 53 deprem konutu bugün anahtar teslimi ile hak sahiplerine dağıtıldı. Tek katlı, 2 oda bir salon, bahçe içinde olarak tasarlanan evlerine kavuşan hak sahiplerinin mutlulukları ise gözlerine yansıdı. Karakurt Mahalle Muhtarlığında doldurulan formların ardından hak sahipleri, TOKİ tarafından yapılan ve adeta tatil köyünü andıran yeni konut alanında anahtarlarını teslim aldı. Yaklaşık 2 senedir kimi konteyner evde kimi de yakınlarının yanında kalan hak sahiplerine anahtarları AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya tarafından teslim edildi.

"Konutlar, 2 yıl geri ödemesiz 20 yıl faizsiz olarak ödenecek"
AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, "Karakurt Mahallemizde depremden etkilenen toplam 73 hak sahibimiz vardı. Bunların 20 tanesi kendi tercihlerine göre, TOKİ tarafından yapılan toplu konutlarda evleri daha önce teslim edildi. Şu an bulunduğumuz alanda 40 adet, mahalle içerisinde de 13 adet olmak üzere 53 adet de köy tipi evlerimiz bugün teslim edilmeye başlandı. Vatandaşlarımız bu konutları 2 yıl geri ödemesiz toplam 20 yılda faizsiz bir şekilde geri ödeyecekler. Bundan sonraki ömürlerinde deprem korkusu yaşamadan mutlu bir hayat sürdürmelerini diliyoruz" dedi.

"Allah Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve devletimizden razı olsun"
Akhisar depreminde evleri ağır hasar gören ve bugün anahtar tesliminde evine kavuşan depremzede Nejla Özgür, "Evimizi çok beğendik, çok güzel olmuş. Allah hayırlı günlerde sağlıklı şekilde oturmayı nasip etsin. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan, devletimizden Allah razı olsun. Çok sağ olsunlar teşekkür ederim" derken, eşi İbrahim Özgür ise şunları söyledi:
"Allah yapanlardan razı olsun. 2 yıldır karda kışta konteynerde kalıyorduk. Şükür bu kış ayında evlerimize girmemiz çok iyi oldu. Çok memnunuz."

"Evlerimiz tatil köyü gibi"
Bir diğer hak sahibi İsmail Turan, "Şu an mutluyuz. Devletimiz sağ olsun. Devlet dediğini yaptı, evlerimiz tatil köyü gibi" şeklinde konuşurken, bir diğer hak sahibi Osman Özcan da şunları söyledi:
"Depremde olan hasardan dolayı bizim evlerimiz AFAD tarafından yıkım kararı alınmıştı. Burada bize 40 hanelik bir site yaptılar. Rabbim bir daha kimseye böyle bir acı vermesin. Ev dediğiniz şey kolay kazanılan bir şey değil. Herkesin bir emeği var, alın teri var. Bu şartlarda yeniden bir ev demek herkesin altından kalkabileceği bir şey değil. Evler gayet güzel. İçeride 45 kişinin rahatça yaşayabileceği mükemmel bir ev."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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