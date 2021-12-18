Yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye kurtardı Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı karı-kocayı itfaiye kurtardı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken sıçrayan kıvılcımlardan alev alan park halindeki bir otomobil de küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kurtuluş Mahallesi Demirciler Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2. katında Mehmet Sarıkaya'ya ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın sebebiyle ev ve apartman önünde park halinde bulunan ve sıçrayan kıvılcımlardan alev alan 45 B 1535 plakalı bir otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Öte yandan, ev sahibi Mehmet Sarıkaya ve eşi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Ahmetli Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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