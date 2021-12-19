60 yıl hapis cezası vardı, bu kez polisten kaçamadı

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hakkında 60 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı operasyonda yakalandı.

Turgutlu ilçesinde hakkında 7 farklı suçtan 60 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (29), Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan şahsın Adıyaman’dan Turgutlu’ya geleceği ihbarını alan polis, İzmirAnkara karayolunda düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı. Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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