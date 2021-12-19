MASKİ il genelinde taşkın riskini ortadan kaldırdı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde dere ve kanal temizliklerini yaparak olabilecek taşkın risklerini ortadan kaldırdı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan aşırı yağışlara karşı Meteoroloji İl Müdürlüğünün erken uyarı sistemi ile hareket ederek gerekli önlemleri aldı. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerine bağlı Aşağı Çobanisa, Bağyolu, Bayındırlık, Gülbahçe, Selimşahlar, Yeniköy, Üçpınar, Turgut Özal, Ahmet Bedevi, Kuşlubahçe, Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerinden geçen dere ve sulama kanallarında yağış anında, öncesinde ve sonrasında su tahliye ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ekiplerin yağış anında da yaptığı müdahaleler ile taşkın oluşmasının önüne geçildi.

Öte yandan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesinden geçen derede 500 metre temizlik çalışması yapıldı. Dere yatağı içinde biriken çöp ve toprak malzeme temizlenerek sağlıklı su akışı için düzgün bir yapı oluşturuldu.

Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğü geçtiğimiz yıllarda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ıslahı yapılan Selendi ilçesine bağlı Zafer mahallesindeki dere yatağında 5 metrelik genişletme ve 130 metrelik tek taraf taş duvar imalatı ile panel çit montaj çalışmasını tamamladı. Karayolları tarafından mevcut dere yatağındaki yol geçiş noktasına yapılan menfez çalışmalarının bitimi ile başlayan çalışmalar tamamlandı ve bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.



“Dere yatakları bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöplük gibi kullanılıyor”

İl genelindeki dereler ve su kanallarının sorumsuzca atılan çöpler nedeniyle tıkandığını ve büyük tehlike oluşturduğunu söyleyen MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa’da yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla idare olarak durmadan dere temizlik ve ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan yağışlı havalarda da tüm ekiplerimiz ile sahadaki çalışmalarımızı sürdürdük. Temizlik çalışmalarında karşılaştığımız manzaralar hiç değişmiyor. Dere yatakları ve yağmur suyu kanalları bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöplük gibi kullanılmaya devam ediyor. Bu durum maddi kayıplara neden oluyor, halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, dere yataklarını çöp olarak kullanmayalım. Temizlik esnasında yine çöp olarak adlandıracağımız her şey çıkmaya devam ediyor. Dere yataklarına dökülen çöpler sel felaketi taşkın olarak geri dönüyor. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçli olmaya çağırıyoruz. Lütfen hep birlikte çevremizi koruyalım” dedi.

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