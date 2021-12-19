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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar nedeniyle Spil Dağı'nda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

İHA

Kar nedeniyle Spil Dağı'nda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

İzmir'den otomobilleriyle Manisa Spil Dağı Milli Parkı’na yağan karı görmek için giden bir grup genç, gece tipi sebebiyle yolda mahsur kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne gelen ihbar sonucu bölgeye ulaşan ekipler, kar çözücü ile yolu açarak vatandaşları güvenli bir şekilde uğurladı.
Manisa'nın 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda dün başlayan kar yağışı devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesine bağlı ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dün gece Spil Dağı’na yağan karı görmek için İzmir'den giden bir grup genç ve kaza yapan bir aracı kurtarmak için dağa çıkan çekici, yoğun tipi sebebiyle yolda mahsur kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne Spil Dağı Milli Parkı Ayvacık ayrımında bir grup genç ile bir çekicinin yolda kaldığının bildirilmesi üzerine ekipler hızla olay yerine ulaştı. Kendi çabalarıyla kurtulamayan vatandaşların imdadına yetişen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, kar çözücü ile yol açarak vatandaşları güvenli bir şekilde milli parktan çıkardı.
İzmir’den gelerek mahsur kalan Karaca Doğan ve Can Akkuş, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Kar yağışıyla birlikte yolda mahsur kalan bir diğer vatandaş Süleyman Akgün ise, “Müşterimiz kaza yapmış. Kurtarmaya geldik. Biz kendimiz de mahsur kaldık. Spil Dağı’ndan Sütçüler yönüne giderken mahsur kaldık. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık. Onlar da yardımcı oldu. Ekipler yolda tuzlama çalışması yaptılar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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