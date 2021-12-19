Spil'de karda mahsur kalanlar kurtarıldı



MANİSA, (DHA)MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'na karda eğlenmek için İzmir'den gelen 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil ile bir çekici, kar yağışı nedeniyle Ayvacık ayrımında mahsur kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu açarak mahsur kalanları kurtardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için teyakkuz halinde beklerken, Spil Dağı, Ayvacık ayrımında içinde 5 kişinin olduğu bir otomobil ile bir çekicinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. Bölgeye giden ekipler, kar lastiği ve zincir takılı olmayan 5 kişinin bulunduğu otomobil ile bir çekiciyi kar çözücü ile yolu açarak kurtardı. Otomobilde bulunanlardan Karaca Doğan ve Can Akkuş, "Birden karın bastırmasıyla yolda kaldık. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık. Yolda tuzlama çalışması yaparak kullanıma açtılar. Teşekkür ederiz" dedi.

YOLDA KALAN ÇEKİCİYİ DE KURTARDILAR

Spil Dağı Milli Parkı'nda kaza yapan bir aracı çekicisiyle kurtarmak için gelen ve mahsur kalan Süleyman Akgün de, "Spil Dağı'ndan Sütçüler yönüne giderken biz de karlı yolda mahsur kaldık. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık. Onlar da yardımcı oldu. Ekipler yolda tuzlama çalışması yaptılar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-12-19 16:20:16



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