Salihli Belediyespor evinde galibiyetle tanıştı

Salihli Belediyespor, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Bölge 2. Grupta geride kalan 8 haftalık süreçte ilk iç saha galibiyetini Sivaslı Belediyespor’u 20 yenerek aldı. Yeşilbeyazlı ekibi galibiyete taşıyan golleri Halil ve Ümit attı.

BAL 9.Bölge 2.Grupta Antrenörler Murat Kahraman, İsmail Üsttürk ve Fırat Yaren yönetiminde mücadele eden Salihli Belediyespor, ligin 8. Haftasında sahasında Uşak ekibi Sivaslı Belediyespor’u konuk etti. Ramiz Turan Stadı’nda oynanan, Oğuz Gözetenler, Sadık Kaan Karakaya ve Tolga Düyüncü hakem üçlüsünün yönettiği maç, Salihli Belediyespor’un 20’lık üstünlüğüyle sona erdi. Salihli Belediyespor’u galibiyete taşıyan golleri 41.dakikada Halil Çöl ve 87.dakikada Ümit Yılmaz attı.

Sahasında konuk ettiği Çiğli Belediyespor, Bölmespor ve Aliağa Futbol AŞ.’ye yenilen YeşilBeyazlı ekip aldığı bu galibiyet ile iç saha galibiyet hasretine son vermiş oldu.

Salihli Belediyespor aldığı bu galibiyetle puanını 8’e çıkarırken, Sivaslı Belediyespor ise 1 puanda kaldı.

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